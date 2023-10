Kanye West und der deutsche Modekonzern: Ein Hakenkreuz beim Adidas-Meeting

Foto: zz / GWR / STAR MAX /IPx / APwar für beide Seiten ein lukratives Geschäft – bis sich der Konzern aus Herzogenaurach im vergangenen Jahr von dem Rapstar trennte. Damals war der öffentliche Druckzeigt nun, dass Adidas offenbar schon früh gewarnt war – und trotzdem an dem Deal festhielt. West soll demnach etwa Hakenkreuze auf Adidas-Schuhe gekritzelt, Pornos in Meetings vorgespielt und sexistische und antisemitische Kommentare gemacht haben.

Die Zeitung beruft sich auf Insiderberichte und interne Firmenkommunikation. Sie zeichnen das Bild eines Stars, der von antisemitischen Ideen geradezu besessen scheint. So soll West einem jüdischen Adidas-Manager etwa empfohlen haben, täglich ein Porträt von Adolf Hitler zu küssen. Und weiter heißt es: »Herr West sagte Adidas-Mitarbeitern, dass er Hitlers Propagandakünste bewunderte«.

Zudem soll West Adidas-Mitarbeitern offenbar mehrfach Sexfilme vorgespielt haben. Schon Wochen vor dem Hakenkreuz-Vorfall 2013 habe er Führungskräfte des Konzerns bei einem Treffen in seinem Apartment in Manhattan dazu gebracht, Pornos zu schauen.Das Verhalten des Rappers war dem Bericht zufolge kaum berechenbar. West litt demnach an einer bipolaren Störung, habe Diagnose und Behandlung jedoch zeitweise vermieden. headtopics.com

Trotz der Vorfälle ließ Adidas die Kooperation laufen. Dabei enthielten neuere Verträge mit dem Rapper laut der »NYT« sogar eine Klausel, mit der die Partnerschaft im Falle eines Skandals hätte beendet werden können. Unterdessen wechselte der Modekonzern offenbar die Mitarbeiter aus, die West im direkten Kontakt betreuten. »Wir haben einen Code Rot«, heißt es demnach in einer internen Nachricht.

Das Unternehmen habe nach eingehender Prüfung die Entscheidung getroffen, »die Partnerschaft mit Ye mit sofortiger Wirkung zu beenden, die Produktion von Produkten der Marke Yeezy einzustellen und alle Zahlungen an Ye und seine Unternehmen zu stoppen«. headtopics.com

Kanye West und der deutsche Modekonzern: Ein Hakenkreuz beim Adidas-Meeting2022 beendete Adidas die Zusammenarbeit mit Kanye West. Ein Bericht der »New York Times« zeigt nun, dass der Konzern offenbar deutlich früher von der antisemitischen Einstellung des Stars wusste. Das Geschäft lief weiter. Weiterlesen ⮕

Kanye West und Adidas: Antisemitisches Verhalten wurde zu lange geduldetKanye West wurde mit seiner Marke Yeezy zum Milliardär. Doch offensichtlich wurde sein antisemitisches Verhalten hinter den Kulissen viel zu lange geduldet. Die Zusammenarbeit zwischen Rapper Kanye West und Adidas war von Anfang an zum Scheitern verurteilt. Ein Bericht der „New York Times“ enthüllt, dass die Marke schon länger von Wests Verhalten wusste. Weiterlesen ⮕

Adidas beendet Zusammenarbeit mit Kanye West aufgrund antisemitischer AusfälleEin Bericht der 'New York Times' zeigt: Es gab von Anfang an Probleme. Bereits ganz zu Beginn der gemeinsamen Zusammenarbeit fiel der Rapper mit Entgleisungen auf. Am 25. Oktober 2022 beendete Adidas die Zusammenarbeit. Weiterlesen ⮕

Adidas beendet Zusammenarbeit mit Kanye West aufgrund antisemitischer AusfälleEin Bericht der 'New York Times' zeigt: Es gab von Anfang an Probleme. Bereits ganz zu Beginn der gemeinsamen Zusammenarbeit fiel der Rapper mit Entgleisungen auf. Am 25. Oktober 2022 beendete Adidas die Zusammenarbeit. Weiterlesen ⮕

Adidas und Kanye West: Neue Informationen über ZusammenarbeitEin Bericht der 'New York Times' enthüllt, dass Adidas möglicherweise schon lange von den umstrittenen Ansichten von Kanye West wusste. Bereits beim ersten Treffen im Jahr 2013 war sein kontroverses Verhalten erkennbar. Weiterlesen ⮕

Einbruch in ein Geschäft in der Posener StraßeEin Dieb brach gewaltsam in ein Büro ein und stahl einen vierstelligen Eurobetrag aus dem Tresor. Weiterlesen ⮕