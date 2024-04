Kanye West provoziert Kim Kardashian mit den Outfits seiner Neuen

Kanye West (46) und Kim Kardashian (43) sind seit November 2022 offiziell geschieden. Doch die Sache zwischen ihnen scheint immer noch nicht ganz abgeschlossen zu sein. Eine Expertin für Körpersprache vermutet nun, dass der Rapper versuche, seine Ex-Frau mit den gewagten Outfits seiner Neuen zu provozieren. Judi James glaubt, dass er 'eine Version von gefunden hat, die ihn vergöttert, die genauso schön ist und die sich gerne so kleidet und verhält, wie er es will.

' Damit soll er der Skims-Gründerin zeigen wollen, dass er in seiner Beziehung mit Bianca Censori (29) glücklicher ist als mit ihr. Die Expertin schätzt, dass die schockierenden Looks eine Art Mutprobe für die Ehefrau des 'Famous'-Interpreten darstellen. Die Architektin fiel in letzter Zeit häufiger mit ihrer Kleidung auf. Wie Mail Online berichtete, trug sie bei einem Shopping-Ausflug in Paris eine Strumpfhose und eine Felljack

Kanye West Kim Kardashian Scheidung Provozieren Outfits Neue Freundin Beziehung Architektin Kleidung

