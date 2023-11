Kansas City Chiefs gewinnen erstes NFL-Spiel in Frankfurt

Als sich am Sonntagnachmittag die Kansas City Chiefs und die Miami Dolphins beim ersten NFL-Spiel in Frankfurt gegenüberstanden, erwarteten die 50.023 Schaulustigen vor allem ein Offensivspektakel. Miami stellte vor dem Spieltag schließlich die punktbeste Offense der NFL, der amtierende Super-Bowl-Champ aus Kansas die zweitbeste. Im Nachgang von einer Enttäuschung zu sprechen, wäre gewiss übertrieben.

Fakt ist aber, dass beim 21:14-Sieg für die Chiefs gerade die Kansas-Defense mit einer starken Leistung glänzte."Eine herausragende Leistung, das ist die beste Defensive der Liga", lobte Patrick Mahomes, Quarterback der Chiefs, auf der Pressekonferenz nach dem Match.mit den watson-Highlights des Tages. Nur einmal pro Tag – kein Spam, kein Blabla, nur sieben Links. Versprochen! Du möchtest lieber auf Instagram informiert werden? Dass dem amtierenden Champ drei Touchdowns in der ersten Halbzeit reichten, lag aber auch am Auftreten von Dolphins-Quarterback Tua Tagovailo

