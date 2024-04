Kann Wasserstoff dem E-Auto noch den Rang ablaufen?

Ein britisches Unternehmen ist überzeugt, mit seinem neuen Wasserstoff motor die Zukunft des Autos einzuläuten. Seine Brennstoffzelle ist kleiner und leistungsstärker als vergleichbare Motoren. Das britische Unternehmen Intelligent Energy ist nach eigenen Angaben der führende Hersteller von Wasserstoff antrieben in Großbritannien . Kürzlich präsentierten die eine neue Brennstoffzelle , die kleiner und leistungsstärker ist als die Konkurrenz.

Dem Unternehmen zufolge können damit schon zum Ende des Jahrzehnts gebaut werden. Die Kosten pro Kilowatt Leistung sollen dann auf dem Niveau von Verbrennern liegen – und damit günstiger als Elektroantriebe sein

Wasserstoff E-Auto Brennstoffzelle Zukunft Großbritannien

