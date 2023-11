Kann er Kanzler?

Bei jeder Erörterung der Kanzlerfrage bleiben die Kriterien vage. Was muss Kanzler können? Was genau ist es, was Kanzler können muss? In der langen deutschen Geschichte waren die Zeiten, in denen ein Mensch allein das Sagen hatte, sehr selten. Die Kaiser des alten Reiches zeichneten sich durch den Gebrauch der drei V aus – sie vermittelten, verzögerten und verziehen.

Der permanente Ausgleich zwischen verschiedenen Fürsten und ausländischen Mächten ist das eigentliche Merkmal der Macht hierzulande, aber immer wieder taucht die Sehnsucht nach einem anderen Modell auf: Nach einer starken Zentralgewalt, nach Dominanz und Kompetenz. Die Kunst des Regierens wird dann als Handwerk beschrieben, in dem ein Meister glänzt und über den Betrieb herrscht wie ein gütiger Vater über die Familie. Dabei kann diese Rolle auch eine Frau oder eine sich divers bezeichnende Person einnehmen, es geht hier mehr um die Fantasie einer idealen häuslichen Ordnung





