Kann der 1. FC Saarbrücken erneut eine Pokal-Sensation schaffen?

Kann dem 1. FC Saarbrücken eine erneute Pokal-Sensation gelingen? Dadurch könnten die Saarländer erstmals in ihrer Vereinsgeschichte ins Finale einziehen. Wir zeigen euch, was die digitalen Pokalhelden in FC 24 draufhaben.Schreiber ist von RB Leipzig ausgeliehen. Im Spiel hat er angesichts seines Overall-Ratings eher durchschnittliche Torwart-Werte, aber immerhin ein Karriere-Potenzial von 74.Vor allem auf klatschnassen Plätzen ist eines gefragt: Kampfgeist.

Die entsprechende Physis bringt Lukas Boeder im Spiel gemessen an seiner Gesamtbewertung mit.Gleiches gilt für Abwehrchef und Kapitän Manuel Zeitz. Ingame überragt beim Routinier vor allem die Ausdauer (83).Beim dritten Verteidiger der Dreierkette ist es nicht die Ausdauer (41), sondern die Stärke (83). In FC 24 weiß sich Thoelke also zumindest körperlich durchzusetzen.Zumindest was seine Werte angeht, könnte Gaus ein waschechter Allrounder sei





