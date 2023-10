Alle News, Transfers und Gerüchte zum FC Bayern München im Überblick. Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Welcher Spieler kommt? Welcher geht? Alle Informationen zum deutschen Rekordmeister.Vorstandschef Jan-Christian Dreesen vom FC Bayern München hat Rückkehrer Manuel Neuer eine Weiterbeschäftigung über das Saisonende hinaus in Aussicht gestellt.

Auch bei Jungstar Jamal Musiala würde sich Dreesen eine gemeinsame Zukunft"sehr wünschen", sagte er:"Jamal ist schon heute ein fantastischer Fußballspieler. Er hat unglaubliche Anlagen und so viele Möglichkeiten, sich weiter zu verbessern. Wir tun gut daran, ihn möglichst lange bei uns zu halten." Der Vertrag des 20-Jährigen läuft bis 2026.

Laut"Mirror" soll Manchester City für den Mittelfeldspieler, der sich im Januar 2024 einen neuen Verein such darf, umgerechnet 57 Millionen Euro Ablöse verlangen. Auf ein Leihgeschäft dürfte man aus Bayern-Sicht dem Bericht nach wohl auch nicht mehr hoffen, da viele englische Klubs am englischen Nationalspieler interessiert sein sollen. headtopics.com

Aktuell sitzt der Angreifer beim FCB nur auf der Bank."Natürlich ist das schwierig für ihn. Aber so wie ich ihn auf dem Platz, in der Kabine und mit den anderen Jungs erlebe, ist das total positiv. Er geht sehr professionell mit der Situation um", analysierte Freund die Situation.

Durch die nun anstehende Rückkehr von Manuel Neuer droht Peretz nämlich künftig hinter eben diesem und Sven Ulreich sogar ein Platz auf der Tribüne. Daher gibt es nun wohl das Gedankenspiel, den 23-Jährigen zwecks regelmäßiger Spielpraxis zu verleihen. headtopics.com

"Er ist leider krank geworden", so Tuchel. Dabei hätte er"nach der langen Heilungszeit und der guten Gewöhnung an die Schiene die Chance gehabt, ihn in den Kader zu nehmen".+++ Update, 27. Oktober, 11:40 Uhr: Leroy Sane bekommt von Trainer Thomas Tuchel eine Watschn +++

Kane zu Traumtor: 'Habe einfach nur gebetet'Harry Kane erzielt beim 8:0-Sieg gegen Darmstadt einen Hattrick - inklusive Traumtor! Weiterlesen ⮕

