Kane zu Traumtor: 'Habe einfach nur gebetet'

Der FC Bayern München ist am Mittwochabend zu Gast beim 1. FC Saarbrücken. Wegen schwieriger Platzverhältnisse könnte die Zweitrunden-Partie im DFB-Pokal abgesagt werden.

Am vergangenen Wochenende musste das Drittliga-Spiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Dynamo Dresden abgebrochen werden. Der Platz war aufgrund riesiger Wassermengen unbespielbar. Laut Schiedsrichter Arne Aarnink sei"kein regulärer Ablauf mehr möglich" gewesen:"Die Platzverhältnisse haben sich zunehmend verschlechtert und die Verletzungsgefahr war entsprechend groß.

Ob sich der Rasen bis zum Mittwoch erholt, ist unklar. Am Montag und Dienstag soll es weiterhin regnen. Der Spieltag selbst könnte weitestgehend trocken bleiben. Experten sollen nach"kicker"-Angaben am Montag prüfen, ob das Wasser nch rechtzeitig abluafen kann. headtopics.com

Ein Sprecher des FC teilte mit, dass die Entscheidung über das Stattfinden der Partie bereits am Montag getroffen werden könne, auch um den TV-Rechteinhabern von"Sky" und"ARD" Planungssicherheit zu gewähren.

In der Vergangenheit gab es im DFB-Pokal aus unterschiedlichen Gründen immer wieder die Möglichkeit für Klubs, in nahegelegene Stadien auszuweichen. Wie die"Bild" berichtet, sei eine Verlegung nach Homburg oder Kaiserslautern nicht möglich. Die beiden Heimteams spielen jeweils am Dienstagabend. headtopics.com

Nicht erwähnt im Bericht wird allerdings das Stadion von Eintracht Trier. Das Moselstadion könnte zur Verfügung stehen, da die Eintracht am Mittwochnachmittag im Rheinlandpokal bei Trier-Tarforst zu Gast ist.Sowohl Saarbrücken als auch der FC Bayern dürften jedenfalls großes Interesse daran haben, dass das Duell nicht abgesagt wird. Das Heimteam hat bereits zwei Nachholspiele im Kalender stehen, bei den Bayern ist die Taktung ohnehin schon sehr eng.

