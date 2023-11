Kämpfe in der Ukraine: Kaum Fortschritte laut Großbritannien

Die Kämpfe in der Ukraine seien intensiv - doch ukrainische und russische Armee erzielen laut Großbritannien kaum Fortschritte. Besonders Russland erleidet bei Awdijiwka Verluste. Es gibt nur wenige unmittelbare Aussichten auf größere Veränderungen an der Frontlinie, teilte das Ministerium in London am Samstag in seinem täglichen Update auf X, früher Twitter, mit. Oberst Reisner sieht das Frühjahr als nächstes Zeitfenster für eine ukrainische Offensive.

Kiew brauche dafür neue Waffen und Europa müsse dafür wichtige Entscheidungen treffen. Ukrainische Truppen sind über den Fluss Dnipro auf russisch besetztes Gebiet vorgedrungen. Derweil erzielen im Osten der Ukraine nahe Awdijiwka offenbar die Russen Fortschritte. Augenzeugenberichte legten nahe, dass kleine Drohnen und Artillerie - vor allem Streumunition - weiterhin eine wichtige Rolle spielten, um Angriffe der Gegenseite zu stören. Das britische Verteidigungsministerium veröffentlicht seit Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine täglich Informationen zum Kriegsverlauf





