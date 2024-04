Kampf gegen Verdrängung: 84-jähriger Berliner vor Gericht

Manfred Moslehner aus Berlin -Reinickendorf kämpft seit 13 Jahren gegen die Verdrängung aus dem Elternhaus. Nun geht es um alles. Selbst die Richterin scheint unter dem Fall zu leiden. Manfred Moslehner , genannt Manne, vor dem Haus in Berlin -Reinickendorf, aus dem er geräumt werden soll. Der 84-Jährige lebt hier seit seiner Geburt.Er sitzt in einer Ecke, nicht direkt vor dem Gericht ssaal, als wolle er sich verstecken.

Rückblick: Im Jahr 2010 kaufte ein Immobilienentwickler die Siedlung am Steinberg. In den kleinen, einfachen Häusern lebten seit den 1920er Jahren Arbeiterfamilien zurDer Verkauf änderte alles. Der Investor wollte die Häuser modernisieren und als Eigentum teuer verkaufen. Die Mieter, viele lebten seit ihrer Kindheit in der Siedlung und waren bereits Rentner, wehrten sich. Protestierten, klagten, kämpften, wuchsen darüber zusammen.

Zwei Welten in der Siedlung am Steinberg: Links ein unsaniertes Haus, in dem Mieter leben, rechts ein modernisiertes und bereits verkauftes Haus.Philipp Philipp, der Justiziar der Wertconcept Investment Group GmbH, die nun Manfred Moslehners Vermieter ist, sagt vor Gericht, das Thema laufe seit zehn Jahren, er wolle nun eine rechtliche Entscheidung. Man habe Herrn Moslehner Umsetzwohnungen in der Nähe angeboten, die er abgelehnt habe, nun sei nichts mehr verfügbar.

