Kampf gegen Temposünder in Wohngebiet

Mandy Kasten aus Ganspe kämpft gegen Temposünder in ihrem Wohngebiet . Die Mutter fürchtet um die Sicherheit ihrer Kinder und fordert Maßnahmen.Der Birkenring ist eine verkehrsberuhigte Zone. Für den motorisierten Verkehr gilt Schrittgeschwindigkeit, denn Fahrzeuge und Fußgänger sind gleichberechtigt.Mandy Kasten schwankt zwischen Ärger und Angst.

Autofahrer dürfen im Birkenring nur mit Schrittgeschwindigkeit fahren und müssen notfalls warten, denn Fußgänger und Fahrzeuge sind gleichberechtigt. Das scheint wenigen bewusst zu sein."Wenn die Kinder mal auf der Straße sitzen und mit Kreide malen, nölen viele Autofahrer", hat Mandy Kasten beobachtet.

Nachbarn von schräg gegenüber haben aus Eigeninitiative bereits ein Schild aufgestellt. Auf gelbem Grund ist dort zu lesen: Bitte langsam fahren. Freilaufende Kinder und Tiere.Mandy Kasten räumt ein, dass vielen vermutlich gar nicht bewusst ist, dass sie sich in einem verkehrsberuhigten Bereich befinden. Das rechteckige, blau-weiße Schild mit spielenden Kindern drauf, steht bereits an der Einfahrt zum vorgelagerten Rotdornweg.

Mandy Kasten hat sich bereits an die Berner Gemeindeverwaltung und die Polizei gewandt. Ohne Erfolg. Geblitzt worden ist vor ihrer Haustür nicht. Das würde auch nicht funktionieren, da die Messstrecke zu kurz sei, habe man ihr erklärt. Jetzt will sie sich an die Verkehrswacht Wesermarsch wenden.Diese baut Messgeräte an neuralgischen Punkten auf. Bescheide ziehen die Messungen der Verkehrswacht nicht nach sich. Sie arbeitet in erster Linie präventiv.

