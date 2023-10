Kampf gegen Antisemitismus im Sport: Meldebutton vorgestellt

Antisemitische Vorfälle im Sport sollen künftig besser erfasst werden. Zu diesem Zweck wurde ein Meldebutton entwickelt, der den Vereinen, Verbänden und Fanorganisationen den Hinweis auf entsprechende Vorgänge vereinfacht.

Viele Vorfälle werden nicht gemeldet Trotz des noch immer weitverbreiteten Antisemitismus in der Gesellschaft und im Sport seien Melde- und Unterstützungsstrukturen oft nicht bekannt genug. Deshalb würden viele Vorfälle erst gar nicht gemeldet. So verwiesen die Meldebutton-Schöpfer auf eine Studie von 2021, wonach 83 Prozent der Vorfälle noch im privaten Umfeld besprochen werden, aber nur 54 Prozent an den eigenen Verein gemeldet werden.

