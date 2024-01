Kalen DeBoer wird neuer Head Coach der University of Alabama

Nach dem Rücktritt von Trainerlegende Nick Saban hat die University of Alabama bereits einen Nachfolger gefunden: Kalen DeBoer ist der neue Head Coach der Crimson Tide. Erstmals seit 17 Jahren wird in der kommenden College-Football-Saison ein neuer Head Coach an der Seitenlinie der Alabama Crimson Tide stehen. Kalen DeBoer verlässt die Washington Huskies und wird Nachfolger von Trainerlegende Nick Saban, verkündete die University of Alabama.

Als Head Coach der Huskies führte DeBoer sein Team in der gerade beendeten Saison bis in das National Championship Game, in dem Der 49-Jährige übernimmt eines der begehrtesten Ämter im College Football - die zu füllenden Fußstapfen sind aber enorm: Saban ist einer der erfolgreichsten College-Coaches jemals und konnte in 17 Jahren in Alabama sechs National Championships, elf Conference-Meisterschaften und 312 Spiele gewinnen. 'Coach Saban zu folgen, ist eine Ehre





ransport » / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.