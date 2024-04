Kai Havertz spricht über Titelkampf, kommenden Gegner und CL-Duell

Im exklusiven Sky Interview spricht Arsenal -Angreifer Kai Havertz über den Titelkampf in der Premier League , den kommenden Gegner Brighton & Hove Albion sowie das CL-Duell mit dem FC Bayern. Kai Havertz …… darüber, was er am meisten an Deutschland vermisst: 'Ich vermisse die deutschen Brötchen , ehrlich gesagt. Hier hat man halt immer nur die Bagels und die sind auch mal cool für eine Woche. Aber so ein schönes Brötchen mit Käse oder so was vermisse ich schon sehr, muss ich sagen.

' … über Kritik und Lob von seinem Trainer, Mikel Arteta, nach dem vergangenen Spiel (gegen Luton Town), weil er wieder gut gespielt hat, aber erneut eine Gelbe Karte (seine Achte) bekommen hat: 'Gegen Luton ist es immer sehr, sehr schwer, weil die irgendwie auf dem ganzen Spielfeld spielen. Und da kommt es dann auf die Duelle an, die man führt und ob man diese Duelle für sich entscheide

