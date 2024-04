Kai Havertz mag den Fan-Song über sich

Fußball -Nationalstürmer Kai Havertz vom FC Arsenal hat am Fan-Song über seine Person viel Gefallen gefunden. 'Ich mag den Song, ich mag die Melodie. Also für mich gibt es da nichts daran auszusetzen', sagte Havertz im 'Sky'-Interview über den Gesang '60 million down the drain – Kai Havertz scores again'. Darin nehmen die Gunners-Fans ihre anfängliche Kritik an Havertz damit selbst auf die Schippe. Havertz, der etwas Anlaufzeit im Arsenal-Trikot benötigte, gefällt diese Art der Wertschätzung .

Sogar teamintern laufe das Lied manchmal. 'Das ein oder andere Mal ist das schon passiert, dass, wenn jemand ein Tor gemacht hat, dass man dann in der Kabine den Song anmacht', berichtete Havertz. Es sei ein 'cooles Gefühl, auf jeden Fall'. Der gebürtige Aachener hat sich unter Teammanager Mikel Arteta als Stammspieler und Leistungsträger etabliert. Insbesondere in den vergangenen Wochen blühte Havertz, der im vergangenen Sommer vom FC Chelsea zum Stadtrivalen gewechselt war, auf

Kai Havertz FC Arsenal Fan-Song Wertschätzung Fußball

