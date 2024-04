Kaffeetrinken wird deutlich teurer: Marktführer erhöht Preise Kaffee ist das Lieblingsgetränk der Deutschen. Der Konsum des koffeinhaltigen Getränkes steigt stetig – und nun auch die Preise. Der Marktführer Tchibo mit Sitz in Hamburg kündigt eine Preiserhöhung von bis zu einem Euro pro Pfund an. Die Verbraucher in Deutschland werden bei ihrem liebsten Getränk tiefer in die Tasche greifen müssen.

Tchibo reagiert auf höhere Weltmarktpreise und steigende Kosten und erhöht die Preise für Röstkaffee, wie das Unternehmen am Dienstag in Hamburg ankündigte.„Im vergangenen Jahr sind viele Kosten weiter gestiegen, auch für Rohkaffee“, hieß es. „Um unseren Kundinnen und Kunden weiterhin die gewohnt hohe Tchibo-Qualität zu bieten, müssen nun auch wir handeln. Wir haben lange gezögert“, sagte Tchibo-Sprecher Arnd Liedtke. Zum 15. April sollen die Preise je nach Sorte und Herkunftsland zwischen 50 Cent und einem Euro pro Pfund erhöht werde

