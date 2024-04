Käferkrabbelei: Pokémon GO-Event mit Boni und erhöhter Shiny-Chance

Schon in den vergangenen Jahren gab es sie, und auch 2024 fällt sie nicht aus: die Käferkrabbelei . Hierbei dreht sich alles, klar, um Käfer-Pokémon. Und es gibt einige Boni , die ihr nutzen solltet.Das Event beginnt am 12. April 2024 um 10:00 Uhr und läuft bis zum 17. April 2024 um 20:00 Uhr. Sie fällt damit in die aktuelle Season „Welt voller Wunder“.

Den Trailer dazu sehr ihr hier im Video:Pokémon GO: Rocket Bosse finden – So könnt ihr das Rocket Radar sammeln und sie aufspürenMehrere Boni sind im Event aktiv. Der wohl interessanteste Bonus für Sammler dürfte die erhöhte Chance auf Shiny Wadribie und Shiny Burmy sein. Gerade Wadribie ist ein typisches Sammler-Monster, da man hier versuchen muss, ein weibliches Exemplar zu bekommen – denn nur das kann sich in Honweisel weiterentwickeln. Das als Shiny zu bekommen, wäre spannend.Und mehr XL-Bonbons für dieselben Fänge, wenn ihr mindestens Level 31 seidMega-Raids: Mega-Glurak X bis 13.0

Käferkrabbelei Pokémon GO Event Boni Shiny Wadribie Burmy XL-Bonbons Mega-Raids

