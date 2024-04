Kabelbauarbeiten beeinträchtigen Verkehr auf der Engerstraße

Kabelbauarbeiten beeinträchtigen den Verkehr auf der Engerstraße im Bünder Stadtteil Hunnebrock. Es kommt zu längeren Staus, besonders im Berufsverkehr. Die Arbeiten werden vom Netzbetreiber Westfalen-Weser durchgeführt, um rund 80 Meter Niederspannungskabel zu verlegen.

Die Bauarbeiten sollten bereits beendet sein, wurden jedoch aufgrund des Wetters verzögert. Die Baustelle soll bis zum 5. April verschwunden sein, aber die Wiederherstellung der Oberflächen ist witterungsabhängig.

