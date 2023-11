Jynxzi - Der laute Streamer mit den meisten Subs auf Twitch

Jynxzi ist ein US-amerikanischer Streamer, der auf Twitch 3 Millionen Follower hat. In seinen Streams tritt er vor allem durch seine laute Persönlichkeit in Erscheinung. Er schreit viel herum, flucht und springt beim Zocken auf und ab. Aktuell der Streamer mit den meisten aktiven Subs auf Twitch – noch vor anderen Streaminggrößen wie ibai, xQc, Gaules, HasanAbi und KaiCenat.

Das Besondere an Jynxzi ist – neben seinem Geschrei – dass er hauptsächlich einen Shooter spielt, der auf Twitch sonst auf eher geringes Interesse stößt. Jynxzi spielt in erster Linie Ubisofts Taktikshooter Rainbow Six: Siege, in dem zwei Teams bestehend aus jeweils fünf Spielern gegeneinander antreten. Dabei versuchen sie entweder, eine Bombe zu platzieren bzw. das Platzieren zu verhindern oder das gegnerische Team vollständig auszuschalten. Rainbow Six: Siege zeichnet sich dabei vor allem durch die Vielzahl an taktischen Möglichkeiten aus, die sich durch die verschiedenen spielbaren Charaktere, Operatoren genannt, ihren Waffen, Gadgets und Fähigkeiten sowie dem Aufbau der Maps ergeben





MeinMMO » / 🏆 1. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Streamer Skumnut von Twitch gesperrt, nachdem er einen unbedachten Spruch gemacht hatDer Twitch-Streamer Skumnut wurde gesperrt, nachdem er in einem Chat einen unbedachten Spruch gemacht hat. Er hatte zuvor eine besondere Herausforderung in God of War gemeistert. Die Sperre wurde jedoch aufgehoben, nachdem sich ein Freund für ihn eingesetzt hat.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Streamer MontanaBlack beleidigt kleineren StreamerMarcel „MontanaBlack“ Eris (35) soll sich im Stream über einen kleineren Streamer, Marius „drecksuser,“ lustig gemacht und diesen beleidigt haben.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Streamer jagt Geister auf Twitch – Erst im Spiel, dann in echtJordan „Detune“ DiSorbo hat eine ganz besondere Nische auf Twitch für sich entdeckt: Er geht auf Geisterjagd.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Deutscher Twitch-Streamer flieht nach 2 Tagen vom Event seines FreundesDie Twitch-Streamer Trymacs und Rumathra sind seit Jahren gut befreundet, doch jetzt hat der Streamer das Event seines Kumpels abgebrochen.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

„Er hat vergessen, wo er herkommt“ – MontanaBlack greift kleineren Twitch-Streamer anMontanaBlack machte sich auf Twitch über einen kleineren Streamer lustig und beleidigte ihn. Der wehrt sich auf X.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Streamer Skumnut von Twitch gesperrt, aber wieder freigeschaltetDer Twitch-Streamer Skumnut wurde für einen unbedachten Spruch von der Streaming-Plattform gesperrt. Dank der Unterstützung eines Freundes wurde die Sperre jedoch wieder aufgehoben.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »