Juventus Turin verurteilt diskriminierende Gesänge gegen Weston McKennie

Juventus Turin hat 'diskriminierende Gesänge' gegen den ehemaligen Schalker Fußball-Profi Weston McKennie durch die Fans von Lazio Rom verurteilt und Untersuchungen angestoßen. 'Juventus hat das in den sozialen Netzwerken verbreitete Video zur Kenntnis genommen, in welchem aus dem Gästeblock diskriminierende Gesänge gegen Weston McKennie während seiner Auswechslung angestimmt wurden', teilte der Verein am Donnerstagabend mit.

'Nachdem der Spieler den Vorfall bestätigt hat, leitete der Verein alle Verfahren zur Überprüfung des Geschehens ein und wird voll und ganz kooperieren, um die verantwortlichen Personen zu identifizieren', heißt es in der Erklärung weiter. Der Vorfall wird auch vom italienischen Fußballverband FIGC geprüft

