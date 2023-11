Justizminister in Bewerbungsverfahren eingemischt und belogen

Hat sich der Justizminister in ein Bewerbungsverfahren eingemischt und die Öffentlichkeit belogen? Diese Vorwürfe bringen Benjamin Limbach massiv in Bedrängnis. Er selbst versteht die ganze Aufregung nicht.-Justizminister Benjamin Limbach (Grüne) die Affäre rund um die umstrittene Besetzung eines hohen Richterpostens überstehen könnte. Doch nach den neuerlichen Enthüllungen ist der Druck auf den Minister größer als jemals zuvor.Das Maß ist für uns schon lange voll.

Mit dieser neuen Wendung sehen wir uns in unserer Rücktrittsforderung einmal mehr bestätigtDer Noch-Minister hat offenbar versucht, persönlich auf das Verfahren und konkurrierende Bewerber einzuwirken. Damit ist er aus unserer Sicht nicht mehr tragbar.", sagte Fraktionschef Henning Höne. Der Vorwurf:"" auf die Besetzung des Präsidentenamtes am Oberverwaltungsgericht Münster genommen. Zudem sagte Höne: "Geht der Justizminister nicht von selbst, steht Ministerpräsident Hendrik Wüst in der Pflicht, ihn zu entlasse





