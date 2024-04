Justizminister fordert stärkere Beteiligung der Länder bei Plänen zum Schutz des Bundesverfassungsgerichts

Der rheinland-pfälzische Justizminister Herbert Mertin fordert eine stärkere Beteiligung der Länder bei den Plänen für einen Gesetzentwurf zum Schutz des Bundesverfassungsgericht s vor Extremisten . Die eigens für dieses Vorhaben eingerichtete Bund- Länder -Arbeitsgruppe wäre dafür der richtige Ort gewesen.

Wenn der Bund an dieser Arbeitsgruppe, in der er selbst vertreten ist, vorbeiarbeitet, werde ich nachdenklich, mahnte der Justizminister.

