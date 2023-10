Justin und Hailey Bieber feiern im Steinzeitlook

Justin Bieber und Ehefrau Hailey haben in diesem Jahr ein Pärchenkostüm zu Halloween gewählt."Yabba Dabba Doo!"

Humor statt Grusel: Justin Bieber (29) hat sich für eine Halloween-Party in Fred Feuerstein verwandelt. Ehefrau Hailey (26) verkleidete sich als die verführerische Variante von Fred Feuersteins Tochter Pebbles. Gemeinsam besuchten sie am Samstagabend die Party von Vas Morgan und Michael Braun in Los Angeles.Passend zum Steinzeit-Thema kam Bieber oberkörperfrei und nur mit Shorts zur Party. Dazu trug er eine umgedrehte Cap und als besonderen Hingucker einen Knochen als Gürtel.

Paris Hilton (42) nutzte den Abend der Casamigos-Party für einen besonderen Look: Ihr Kostüm erinnerte an das berühmte knallblaue Stewardess-Outfit von Britney Spears (41) aus dem Musikvideo zu ihrem Hit"Toxic". Auch andere Stars ließen sich auf der Party von bekannten Persönlichkeiten inspirieren: Rande Gerber und seine Frau Cindy Crawford (57) verwandelten sich in Danny und Sandy aus"Grease". headtopics.com

