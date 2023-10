Justin und Hailey Bieber: Auf Halloween-Party erscheinen sie als die Feuersteins

(26) verkleidete sich als die verführerische Variante von Fred Feuersteins Tochter Pebbles. Gemeinsam besuchten sie am Samstagabend die Party von Vas Morgan und Michael Braun in Los Angeles.Passend zum Steinzeit-Thema kam Bieber oberkörperfrei und nur mit Shorts zur Party. Dazu trug er eine umgedrehte Cap und als besonderen Hingucker einen Knochen als Gürtel.

Ein ganz anderes Kostüm präsentierte Bieber einen Abend zuvor bei Rande Gerbers (61) Casamigos-Party in Los Angeles und sorgte dabei für jede Menge erstaunte Gesichter. Der Sänger kam in Badeshorts, pinkem Blumenhemd und Taucherbrille zur Party. An den nackten Füßen trug er Schwimmflossen.(41) aus dem Musikvideo zu ihrem Hit"Toxic".

Justin und Hailey Bieber: Im Steinzeitlook auf Halloween-PartyIm Steinzeitlook à la Familie Feuerstein feiern Hailey und Justin Bieber auf einer Halloween-Party in Los Angeles. Weiterlesen ⮕

Justin und Hailey Bieber feiern im SteinzeitlookJustin und Hailey Bieber machen Familie Feuerstein Konkurrenz. Im Steinzeitlook feiern sie auf der Halloween-Party von Vas Morgan und Michael Braun in Los An... Weiterlesen ⮕

Justin und Hailey Bieber: Mit ihrem Steinzeitlook erinnern sie an Familie FeuersteinIm Steinzeitlook à la Familie Feuerstein feiern Hailey und Justin Bieber auf einer Halloween-Party in Los Angeles. Weiterlesen ⮕

Justin Bieber als verwirrter Taucher bei Halloween-PartyJustin Bieber (29) erscheint als verwirrter Taucher bei Rande Gerbers Casamigos-Party in Los Angeles. Er trägt Badeshorts, pinkes Blumenhemd, Taucherbrille, Schnorchel und Schwimmflossen. Weiterlesen ⮕

Prominente feiern in Los Angeles in ausgefallenen KostümenJustin Bieber und Hailey Bieber besuchen eine Party in Los Angeles verkleidet als Fred Feuersteins Tochter Pebbles. Auch andere Prominente zeigen sich in originellen Kostümen. Weiterlesen ⮕

Die besten Halloween-Sprüche für WhatsApp, Facebook und Co.Süßes oder Saures! Ob als Geist, Skelett, Monster oder Hexe: Gruselige Verkleidungen gehören genauso zum traditionsreichen Halloween-Fest wie die vor allem bei Kindern beliebten Süßigkeiten. Doch auch das Zusammensein mit Freunden und Familie ist vielen Menschen am 31. Oktober wichtig. Kein Wunder, dass zahlreiche Personen auch einen passenden Gruß auf WhatsApp, Facebook, Instagram und Co. verschicken wollen. Hier hat die Suche ein Ende: EXPRESS.de stellt die besten Halloween-Sprüche in einer Sammlung kostenlos zur Verfügung. Egal, ob kurz, lustig oder gruselig: Es ist sicherlich für jeden etwas dabei! Lustige Halloween-Sprüche zum Lachen Wer noch einen witzigen Spruch für Halloween braucht, dürfte bei folgender Auswahl fündig werden. Perfekt, um seine Liebsten zum Lachen zu bringen – oder den Nachbarn und Nachbarinnen die Süßigkeiten zu entlocken: Habt eine spuktakuläre Zeit!,Ich (ver-)wünsche euch ein schönes Halloween.,Ich hoffe, du hast heute so viel Spaß, wie die Geister, die dein Haus heimsuchen.,Vorübergehend nicht erreichbar. Bin auf Süßigkeitenjagd.,Was Süßes raus, sonst spukt's im Haus!,Süßes her, dann nerven wir nicht mehr.,Willst du keine Spinnenweben, musst du mir was Süßes geben!,Wir haben leere Taschen und wollen was zu naschen.,Wir sind Geister und essen gern Kleister. Willst du mir nichts klebrig Süßes geben, bleib ich hier wohl länger kleben.,Spinnenfuß und Krötenbein, heute Nacht bleibt keiner allein Weiterlesen ⮕