Jussi Adler-Olsen verabschiedet sich von seinem Ermittler-Team

Nach zehn Romanen verabschiedet der Krimi-Star Jussi Adler-Olsen sich von seinem Team um Carl Mørck - doch so ganz verlassen die Ermittler ihn nicht. Nach zehn Romanen hat der dänische Krimi-Autor Jussi Adler-Olsen sich von seinem berühmten Ermittler-Team um den kauzigen Carl Mørck verabschiedet. Sein jüngstes Buch „Verraten“ stieg auf Platz eins der Bestseller-Liste ein - ein erfolgreicher Abschied für eine der erfolgreichsten Thriller-Reihen der vergangenen Jahre.

Schwer gefallen sei ihm der Abschied nicht. „Sie sind in meinem Herzen und manchmal sprechen sie mit mir“, sagte Adler-Olsen (73) im Interview der Deutschen Presse-Agentur. „Der einzige Unterschied ist, dass ich nicht mehr über sie schreibe.“ 2007 war der erste Teil der Thriller-Reihe um Carl Mørck, den Spezialermittler des Sonderdezernats Q bei der Kopenhagener Polizei, und seinen syrischen Assistenten Hafez el-Assad erschienen, auch alle Folge-Bände wurden Krimi-Hits, die Bücher auch verfilm

Thriller-Autor Jussi Adler-Olsen: Was nach ‚Verraten' kommt

Finale des Sonderdezernat Q: „Verraten" von Jussi Adler-Olsen
Ein kurzer Blick auf die Erfolgsgeschichte des Bestsellerautors

