Jusant: Don't Nod lässt Spieler in der Unreal Engine 5 klettern

Bei Jusant handelt es sich um ein Kletter- und Rätselspiel von Don't Nod, den Entwicklern von Life is Strange 1 und LiS 2 sowie Tell Me Why. Das in der Unreal Engine 5 und mit DLSS 3 entwickelte Indie-Game ist für die PlayStation 5, Xbox Series...

COMPUTERBASE: Jusant: Don't Nod lässt Spieler in der Unreal Engine 5 kletternBei Jusant handelt es sich um ein Kletter- und Rätselspiel von Don't Nod, den Entwicklern von Life is Strange.

EUROGAMER_DE: Jusant im Test: Was Tomb Raider und Uncharted von Don't nods neuem Spiel lernen könnenAlex schreibt seit über 20 Jahren über Spiele und war von Beginn an bei Eurogamer.de dabei. Er mag Highsmith-Romane, seinen Amiga 1200 und Tier-Dokus ohne Vögel.

GAMEPRO_DE: Noch diese Woche erscheint ein neues Sci-Fi-Horror-Adventure in der Unreal Engine 5Am 3. November erscheint mit Quantum Error ein neuer Horror-Shooter mit Sci-Fi-Elementen auf Basis der Unreal Engine 5 für PS4, PS5 und PC.

GAMESTAR_DE: EA Sports WRC im Test: Unreal Engine 5, fette Lizenz, aber trotzdem nur ein erster EtappensiegDas neue Rallye-Spiel von Codemasters begeistert im Test mit gewohnten Stärken, wirkt an einigen Stellen aber noch nicht ganz fertig.

COMPUTERBASE: GeForce 546.01 Game Ready: Treiber bringt Optimierungen und DLSS 3 für 6 neue SpieleDer neue GeForce-Treiber ist optimiert für Call of Duty: Modern Warfare III, Jusant, RoboCop: Rogue City und Desynced.

HEISEONLINE: Quereinstieg in die IT: Dos und Don'ts für den JobwechselKarrierewege sind oft nicht geradlinig. Viele entdecken erst später ihre Leidenschaft für IT. Hallie Barrows gibt Tipps, wie der Quereinstieg gelingt.

