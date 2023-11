Juristinnen über Asylanträge in Ruanda: „Ein Verstoß gegen viele Verträge“

Das höchste britische Gericht hat am Mittwoch das Ausfliegen Asylsuchender aus dem Vereinigten Königreich für Asylverfahren in Ruanda gestoppt. Der Premierminister Rishi Sunak will einen Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) prüfen lassen, um an dem Modell festhalten zu können.

Das Urteil hat allerdings besonders betont, dass das Vorhaben nicht nur gegen die EMRK verstößt, sondern auch gegen andere Verträge, etwa die Anti-Folterkonvention oder den UN-Zivilpakt

NTVDE: Britische Regierung will Gesetze ändern, um Migranten nach Ruanda abzuschiebenTrotz einer erneuten Niederlage vor Gericht hält die britische Regierung an ihren Plänen fest, Migranten nach Ruanda abzuschieben. Premierminister Rishi Sunak kündigte an, ein neues Abkommen mit Ruanda auf den Weg bringen und den ostafrikanischen Staat per Eilgesetz zum sicheren Land erklären lassen zu wollen.

DPA: Britischer Asyl-Pakt mit Ruanda ist rechtswidrigEr werde die irreguläre Migration stoppen, hatte Premier Sunak versprochen. Doch sein Plan wird vom Obersten Gericht zerpflückt. Nun dürfte der Druck auf den Regierungschef aus den eigenen Reihen weiter steigen.

AZ_AUGSBURG: Und plötzlich fehlen der Regierung 60 Milliarden EuroDas Urteil hat nicht nur massive Auswirkungen auf die künftige Haushaltspraxis, der Koalition fehlt damit auch auf einen Schlag eine gewaltige Summe, die längst verplant war. StifterMichael über das Urteil des Verfassungsgerichts.

AİRLİNERS_DE: Niederländische Regierung gibt Pläne zur Begrenzung der Flüge auf Schiphol aufUnter dem Druck der US-Regierung und der Europäischen Union hat die niederländische Regierung ihre Pläne aufgegeben, die Zahl der Flüge auf dem Amsterdamer Flughafen Schiphol im nächsten Sommer zu begrenzen. Die Entscheidung ist ein Sieg für die Luftfahrtbranche, einschließlich Air France-KLM und für US-Fluggesellschaften wie Delta und Jetblue, die sich gegen die Begrenzung ausgesprochen hatten. Gleichzeitig bedeutet sie eine Niederlage für Umweltschützer und Anwohnergruppen, welche die Begrenzung unterstützt hatten.

DERSPİEGEL: Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts über den Klima- und TransformationsfondsDas Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe entscheidet über den Klima- und Transformationsfond. Der Supreme Court in London über Abschiebungen nach Ruanda . Und Biden und Xi über das Wohl der Welt. Das ist die Lage am Mittwoch.

TAZGEZWİTSCHER: Ampel verschärft Disziplinarrecht: Hetzer sollen schneller aus dem AmtAmpel verschärft Disziplinarrecht: Hetzer sollen schneller aus dem Amt 👉 Die Regierung will ein härteres Disziplinarrecht, um Verfassungsfeinde aus dem Staatsdienst zu entfernen. Experten äußern Bedenken daran. 🔗 Hier lesen

