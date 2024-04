Jürgen Schult verliert nach 38 Jahren seinen Diskus-Weltrekord an Mykolas Alekna

Jürgen Schult verliert nach 38 Jahren seinen Diskus-Weltrekord an Mykolas Alekna. Diskus-Olympiasieger Christoph Harting reagiert bei SPORT1.holte, kommt dieser Erfolg aber nicht völlig unerwartet: „Dass er (in den kommenden Jahren) Weltrekord werfen würde, war abzusehen. Dies jedoch so früh in dieser wichtigen Saison zu schaffen, Chapeau!“ Auch Jürgen Schult, der nach 38 Jahren seinen Diskus-Weltrekord verlor, rückte danach in den Fokus. „Als ich aufwachte, hatte ich schon sehr viele Nachrichten auf dem Handy“, sagte der Schweriner demUnd natürlich schaute er sich dann den sagenhaften Wurf von Mykolas Alekna auf 74,35 m gleich im Internet an. „Das ist eine saustarke Leistung“, sagte Schult, der den Verlust seines Uralt-Weltrekordes gefasst aufnahm: „Ich konnte mich 38 Jahre darauf vorbereiten und wusste, dass es passieren kann.“Denn: Europameister Alekna, Sohn des zweimaligen Diskus-Olympiasiegers Virgilijus Alekna, hatte schon acht Tage zuvor mit 71,39 m seine Topform gezeigt