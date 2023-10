Junioren-WM: Aron Canet vor Bulega und Mir

In Navarra feierte Aron Canet seinen dritten Sieg in der Junioren-WM in Folge. Insgesamt ist es sein vierter Laufsieg in dieser Saison. Der Spanier aus dem Junior-Team von Estrella Galicia 0,0 besiegte Nicolò Bulega, Joan Mir, Albert Arenas und Davide Pizzoli.

Er führt die Gesamtwertung nun bereits mit 40 Punkten Vorsprung an. In dieser Saison sind noch vier Rennen zu fahren. Joan Mir, der 6,1 sec hinter Canet ins Ziel kam, wird 2016 in die Moto3-Weltmeisterschaft wechseln. Er wird für das Leopard-Team an der Seite von Fabio Quartararo und Andrea Locatelli antreten.

Red Bull Rookies Cup-Gesamtsieger Bo Bendsneyder, der 2016 für das Team Red Bull KTM Ajo in der Moto3-WM fahren wird, belegte den 13. Platz für das Dutch Racing Team. Maximilian Kappler aus dem Racing Team Germany ging auf Platz 18 mit seiner FTR-Honda leer aus.

