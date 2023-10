Junge Pflegende in Deutschland: Mehr Hilfe für Young Carers gefordert

30.10.2023, 13:00Was sie macht: Sie pflegt ihren schwerkranken Vater. Was sie will: mehr Hilfe für"Young Carers" wie sie. Wen das betrifft: 480 000 Kinder und Jugendliche.Sie wachte am Bett ihres Vaters, der an einer chronischen Erbkrankheit leidet. Gerade war ihm eine Niere entfernt worden, über einen Schlauch wurde er künstlich ernährt. Und Lana Rebhan saß daneben und aß ihren Geburtstagskuchen mit Benjamin-Blümchen-Deko.

"Es war eine absurde Situation", erinnert sie sich heute. Und doch war all das, die Schläuche, die Sorgen, das Nebeneinander von schwerer Krankheit und Alltag, für sie schon damals sehr normal.im unterfränkischen Königshofen. Achtet darauf, dass er seine Medikamente nimmt, kauft für ihn ein und kocht, während ihre Mutter als Heilpraktikerin für Psychotherapie den Lebensunterhalt für die dreiköpfige Familie verdient.

"Damals dachte ich mir, dass ich doch nicht das einzige Kind sein kann, dem es so geht", sagt Rebhan, heute 19. Sie begann, im Internet zu recherchieren, und stieß auf den Begriff, junge Pflegende – allerdings fast nur auf englischsprachigen Websites. Lana Rebhan beschloss, solchen Kindern auch in Deutschland zu helfen.Rund 480 000 Kinder und Jugendliche pflegen hierzulande derzeit Angehörige. headtopics.com

Als sie 14 war, ging young-carers.de online. Dort lädt sie seither andere Betroffene dazu ein, ihre Erfahrungen als junge Pflegende zu schildern, und beantwortet E-Mails und Anrufe mit Fragen von Kindern und Jugendlichen.

Außerdem stellt sie Infomaterial zum Download bereit und weist auf Hilfsangebote hin, die sie nach und nach gefunden oder gleich selbst initiiert hat.wo sie mit der Fraktion der Grünen mehrere Gesetzesanträge einbrachte, um Young Carers zu entlasten headtopics.com

. Die meisten wurden nicht umgesetzt, doch immerhin gibt es seither jedes Jahr einen Fachtag für pflegende Kinder und Jugendliche. "So was ermutigt mich", sagt sie.Trotzdem gebe es noch viel zu tun. Pflegende Kinder haben nur unter bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf eine Haushaltshilfe – und in der Regel nur bis zum zwölften Geburtstag.. Auch dort stoßen viele auf wenig Mitgefühl.

