Junge Menschen teilen Videos von Hetzschrift von Osama Bin Laden

»Jeder sollte es lesen!«, sagt eine junge Amerikanerin im weißen Kapuzenpulli in die Kamera, »das hat mir viele Illusionen genommen«. Eine andere meint: »Ich werde das Leben und dieses Land nie wieder anschauen wie zuvor.« Ein junger Mann blickt theatralisch auf sein Handy: »Er hatte recht.« Tausende junge Menschen teilen plötzlich diese Videos, in denen es um eine 21 Jahre alte Hetzschrift von Osama Bin Laden geht.

Das plötzliche Interesse führte dazu, dass die britische Tageszeitung »Guardian« das Dokument kurzfristig von ihrer Internetseite nahm – was die Aufmerksamkeit mutmaßlich nur weiter erhöhte. Der »Guardian« hatte 2002 über den auf Arabisch verfassten »Brief an das amerikanische Volk« des früheren Chefs der Terrororganisation al-Qaida berichtet und ihn in englischer Übersetzung komplett veröffentlicht.

RPONLİNE: Flüchtlingsunterkünfte: Bedingungen machen Menschen krankAkteure der Flüchtlingshilfe schlagen Alarm: Die Bedingungen in den großen Sammelunterbringungen des Landes machen Menschen krank, warnen sie. Für schwierige Verhältnisse gibt es auch eindrückliche Beispiele. Was das Integrationsministerium dazu sagt.

AZ_AUGSBURG: Geiseln der Hamas: Banges Hoffen der Angehörigen auf Hilfe aus BerlinAvihai Brodutch, Batsheva Yahalomi Cohen und Gilad Korngold (von links) sind Angehörige von Kindern, die vermutlich von der Hamas verschleppt wurden. In Berlin hoffen sie auf Unterstützung von der deutschen Politik. Vor mehr als 40 Tagen haben Hamas-Terroristen etwa 240 Menschen entführt, auch viele Kinder. Die Angehörigen können ihre Verzweiflung kaum in Worte fassen.mit ihren beiden Töchtern im Pyjama über Felder gerannt, um den Hamas-Terroristen zu entkommen, sagt Batsheva Yahalomi Cohen. Dabei trug die junge Frau ihre 20 Monate alte Tochter auf dem Arm. Ihre ältere Tochter, 10, rannte neben Cohen. Wenn ihnen die Kraft ausging, legten sie sich aufs Feld – in der Hoffnung, für tot gehalten zu werden, sollten die Terroristen auftauchen. So erzählt es Cohen am Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz im Haus der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin auf Englisch

FOCUSONLİNE: FOCUS online Earth Panel im Ticker-Protokoll: „Es ist eine seltsame Idee zu glauben, dass wir die Welt nicht verändern können“Geld sparen und gleichzeitig etwas Gutes tun? Für die meisten deutschen Unternehmen ist die Kreislaufwirtschaft von einem „grünen Traum“ zum richtigen Geschäftsmodell geworden. In der Öffentlichkeit ist das Thema aber derzeit noch kaum präsent. Das hochkarätig besetze Gesprächspanel von FOCUS online Earth auf dem Circular Republic Festival erörtert, warum das so ist - und was sich besser machen lässt. Und das war's! Wir fassen zusammen: Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiges Thema - aber es gibt Mittel und Wege, das Thema lebendiger zu vermitteln. Am Ende wollen alle Menschen dasselbe, oder um es mit Hans-Peter Kleebinder zu sagen: „Wir essen, wir machen. Die Dringlichkeit kommt noch nicht so rüber“, sagt Littek. „Die Leute denken immer noch: Wir haben locker zehn oder zwanzig Jahre Zeit.“ Die Menschen seien sich der Dramatik der Situation nicht bewusst. „Wir haben ja alle eine große Leidenschaft für das Thema“, sagt von Bonin.

NTVDE: Salzarme Ernährung senkt Blutdruck auch bei MedikamenteneinnahmeEine amerikanische Studie zeigt, dass eine salzarme Ernährung den Blutdruck auch bei Menschen, die bereits blutdrucksenkende Medikamente einnehmen, deutlich senken kann.

BERLİNERZEİTUNG: Krähen - Die Natur beobachtet unsEin dokumentarisches Filmporträt feiert die Intelligenz der Krähe. Schon bald könnte sie sich im evolutionären Wettlauf gegen die Menschen durchsetzen. Werden diese Vögel bald die Macht übernehmen? NABU_de bund_net useidler Berlin

NTVDE: Erst die Dürre, dann die Flut: Somalia bekommt Klimakrise tödlich zu spürenNach der extremen Dürre folgen nun in Somalia die Überschwemmungen. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Jahrhundert-Flut, die in dem vom Bürgerkrieg geplagten Land mehr als 1,6 Millionen Menschen gefährden könnte.

