Junge Frau im Vorstellungsgespräch nach Hundeessen gefragt

Weil sie asiatisch ist, wurde eine junge Frau im Vorstellungsgespräch in Deutschland gefragt, ob sie Hunde isst. Die Studentin zeigt sich fassungslos.über ihre Erfahrungen bei einem Vorstellungsgespräch. Nach eigenen Angaben war die junge Frau, die sich um eine Werkstudentenstelle im Produktmanagement beworben hatte, mehrmals mit unangemessenen Fragen konfrontiert.

In einem zweiten Gespräch soll dann jedoch die gewagte Frage an die Frau gekommen sein: „Ob wir wirklich Hunde essen“, soll thematisiert worden sein. „Diese Frage kam plötzlich und ehrlich gesagt ohne Grund vor“, schreibt die Studentin. Sie habe höflich und vernünftig geantwortet, war aber „schon ein bisschen schockiert“. Sie betont, dass sie und ihre Familie mehrfach Tiere gerettet haben und niemand in ihrem Umfeld Hunde isst.

Die Studentin habe den Job dann nicht bekommen und beschreibt in den Kommentaren zu ihrem Post weiter, dass sie keine weiteren fachlichen Fragen erhalten habe. Es habe sich nur um ihr Privatleben und ihre Herkunft gedreht, weshalb sie nun den Vorgang in Frage stellt.Generell gelten auch für Vorstellungsgespräche bestimmte Regeln. So ist es dem Arbeitgeber unter anderem nicht erlaubt, nach einer Schwangerschaft zu fragen.

Auch ein anderes Vorstellungsgespräch ging vor einiger Zeit durch die Medien. Eine Influencerin beklagte sich, dass sie eine Absage bekam, weil sie

Vorstellungsgespräch Junge Frau Hunde Essen Unangemessene Fragen Diskriminierung

