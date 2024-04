Jump Ship: Ein beeindruckendes Raumschiff-Spiel mit großem Potenzial

In Jump Ship steuert ihr mit euren Freunden ein Raumschiff. GameStar spielte als einziges deutsches Magazin vor allen anderen - und sieht schon jetzt gewaltiges Potenzial.Unsere große Premiere bei Find Your Next Game: Jump Ship wird Science-Fiction-Fans mit seinen Raumschiffen schwer beeindrucken. GameStar hat schon Probe gespielt.. Ich kann es kaum fassen, was mir Game Director Filip Coulianos da erzählt.

Denn was ich seit einer halben Stunde auf meinem Bildschirm laufen sehe, was ich selbst als Teil eines vierköpfigen Koop-Teams spiele, das sieht einfach viel zu schön, viel zu flüssig und beeindruckend aus. Für die Unity-Engine. Und für ein gerade mal 12-köpfiges Entwicklerteam, wie es die Schweden von Keepsake Games sind. Doch Jump Ship ist ein technisches Wunder. Und wenn mich mein Gespür aus knapp 20 Jahren als Videospiel-Redakteur nicht täuscht, dann wird es auch ein richtig großer Steam-Hi

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



GameStar_de / 🏆 118. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Jump Ship: Neues Koop-Spiel angekündigt, in dem ihr zu viert den Weltraum erobertIm Jump Ship werdet ihr und drei Freunde zur Besatzung eines Raumschiffs und erkundet gemeinsam das Universum. Dabei soll es einen fließenden...

Herkunft: GameStar_de - 🏆 118. / 51 Weiterlesen »

Riesen-Rakete „Starship“ übersteht Wiedereintritt nicht – „Wir haben das Raumschiff verloren“Rakete nach Start explodiert: Der Testflug von SpaceX Starship endet nach wenigen Minuten abrupt.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Riesen-Rakete „Starship“ übersteht Wiedereintritt nicht – „Wir haben das Raumschiff verloren“Rakete nach Start explodiert: Der Testflug von SpaceX Starship endet nach wenigen Minuten abrupt.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Riesen-Rakete „Starship“ übersteht Wiedereintritt nicht – „Wir haben das Raumschiff verloren“Rakete nach Start explodiert: Der Testflug von SpaceX Starship endet nach wenigen Minuten abrupt.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Riesen-Rakete „Starship“ übersteht Wiedereintritt nicht – „Wir haben das Raumschiff verloren“Rakete nach Start explodiert: Der Testflug von SpaceX Starship endet nach wenigen Minuten abrupt.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »

Riesen-Rakete „Starship“ übersteht Wiedereintritt nicht – „Wir haben das Raumschiff verloren“Rakete nach Start explodiert: Der Testflug von SpaceX Starship endet nach wenigen Minuten abrupt.

Herkunft: WA_online - 🏆 103. / 51 Weiterlesen »