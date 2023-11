Julius Bär warnt vor sinkendem Gewinn aufgrund von Kreditrückstellungen

Julius Bär stimmt Investoren auf einen sinkenden Gewinn im laufenden Geschäftsjahr ein. Grund sind höhere Rückstellungen für Kredite. Dabei spielt offenbar die Krise der Signa-Gruppe eine große Rolle. Obwohl internationale Kunden in den vergangenen Monaten viele zusätzliche Gelder zu dem Vermögensverwalter transferierten, erwartet Julius Bär für das laufende Jahr eine langsamere Gewinnentwicklung.

Obwohl internationale Kunden in den vergangenen Monaten viele zusätzliche Gelder zu dem Vermögensverwalter transferierten, erwartet Julius Bär für das laufende Jahr eine langsamere Gewinnentwicklung.Die Schweizer Privatbank Julius Bär verschreckt die Anleger mit einer Gewinnwarnung und offenen Fragen zu einer Geschäftsbeziehung mit der kriselnden Signa-Gruppe von Immobilieninvestor Rene Benko. Angesichts von Kreditrückstellungen und höheren Steuern stellte die Schweizer Bank am Montag für 2023 einen sinkenden Gewinn in Aussicht, nachdem das Institut 2022 unter dem Strich 950 Mill. sfr verdient hatt





