Julian Ryerson überzeugt beim BVB und wird befördert

Julian Ryerson befindet sich beim BVB in bestechender Form, was auch bei Edin Terzic Anerkennung findet. Der Dortmund-Coach schwärmt über den Rechtsverteidiger und belohnte in mit einer ' Beförderung '. Es lief die 83. Minute im Klassiker, als Sebastien Haller vor dem Strafraum der Bayern an den Ball kam und seinen Kopf hob. Statt selbst abzuschließen, entdeckte der Ivorer den besser positionierten Julian Ryerson rechts neben sich und bediente diesen.

Mit einem satten, präzisen wie unhaltbaren Flachschuss bedankte sich der 26-Jährige und sorgte für die Entscheidung im Topspiel sowie die Krönung seiner starken vergangenen Wochen. Seit der Rechtsverteidiger von einer Innenbandverletzung Anfang Februar zurückkehrte, ist der Norweger in der BVB-Startelf gesetzt und seither läuft es für Dortmun

