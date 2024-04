Julian Nagelsmann: Sandro Wagner soll Teil des Trainerteams beim FC Bayern werden

Verbleib beim DFB oder Wechsel zum FC Bayern? Nicht nur Julian Nagelsmann dürfte sich diese Frage in den nächsten Wochen stellen. Wird es am Ende sogar sein Vorgänger? Dass sich Julian Nagelsmann wohl eine Rückkehr an die Säbener Straße vorstellen kann, ist schon länger kein Geheimnis mehr. Wurde der aktuelle Bundestrainer im internen Trainer-Ranking „wieder nach oben gespült“.

Passend dazu sollen sich die Bayern-Verantwortlichen schon Gedanken über das neue Trainerteam rund um den 36-Jährigen gemacht haben. Und in diesen soll nach Sky-Informationen kein Geringerer als Sandro Wagner eine Rolle spielen. Laut dem Bericht soll der aktuelle Co-Trainer von Nagelsmann „ein wichtiger Bestandteil des Trainerteams“ werden, für den Fall, dass sich die Münchener tatsächlich für die Rückkehr ihres einstigen Coaches entscheiden. Dem Rekordmeister ist demnach nicht verborgen geblieben, dass das Duo inklusive des Co-Trainers Benjamin Glück aktuell beim DFB harmoniert

