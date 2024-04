Julian Nagelsmann rückt angeblich näher an ein Comeback bei Bayern München

16.04.2024 / 09:37Das ist ein Hammer: Für Julian Nagelsmann rückt ein Comeback bei Bayern München angeblich näher. Nach Sky-Informationen hat de Rekordmeister die Gespräche mit dem Bundestrainer „intensiviert“, diese seien „fortgeschritten“. Im Raum soll ein Drei- oder Vierjahresvertrag stehen, der 36-Jährige sei inzwischen der Topfavorit der Münchner.Nagelsmann hatte im März 2023 nach knapp 21 Monaten bei den Bayern gehen müssen.

Nachdem der Ex-Bayern-Coach in der vergangenen Woche bei „ntv/RTL“ noch verlauten ließ: „Ich habe kein schriftliches Angebot vorliegen“, scheinen diese Gespräche nun stattgefunden haben. Eine offizielle Einigung gibt es demnach aber noch nicht.Der FC Bayern ist also weiter auf der Suche nach einem Nachfolger für den am Saisonende scheidenden Thomas Tuchel.

Nun ist also Nagelsmann die erste Wahl, nachdem man diesen vor gut einem Jahr noch überraschend von seinen Aufgaben entbunden hatte. Maßgeblich daran beteiligt ist neben Sportdirektor Christoph Freund vor allem der neue Vorstands-Boss Eberl. Laut Berichten von Sky war Eberl auch bei den Kader-Entscheidungen von Nagelsmann in der Nationalelf, inklusive der Nicht-Nominierung von Leon Goretzka, erster Ansprechpartner.

