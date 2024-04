Julian Nagelsmann nimmt an EM-Workshop in Düsseldorf teil

67 Tage vor dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland bei der Heim-EM werden sich die Nationaltrainer Julian Nagelsmann und Steve Clarke schon mal in Düsseldorf begegnen. In der Landeshauptstadt von Nordrhein-Westfalen treffen sich die Trainer sowie Delegierte der 24 qualifizierten Nationalverbände für das Turnier vom 14. Juni bis 14. Juli zum „ Finalist Workshop “.

Sie werden vom europäischen Dachverband UEFA und dem nationalen Organisationskomitee um Chef Philipp Lahm über den aktuellen Planungsstand und Konzepte der verschiedenen Turnierbereiche unterrichtet. Nagelsmann ist als Bundestrainer quasi der Gastgeber bei der Veranstaltung

