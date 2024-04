Julian Nagelsmann könnte zum FC Bayern München zurückkehren. Offenbar gab es schon erste Gespräche – der Bundestrainer ist begehrt. „wurde der Bundestrainer auf Bayerns Trainer-Liste wieder nach oben gespült“. Das liegt in erster Linie natürlich daran, dass die Traumlösung aus FCB-Sicht eine Albtraum-Entscheidung getroffen hat:Fotostrecke ansehen Nach dem turbulenten Nagelsmann-Aus im März 2023 hatte Tuchel das Amt beim FC Bayern übernommen. Er darf aber nur noch bis zum 30.

Juni 2024 an der Säbener Straße wirken. An diesem Tag finden zwei Achtelfinals der. Er selbst möchte sich vor der Heim-EM, die am 14. Juni beginnt, entschieden haben. Bayerns neuer Sportvorstand Max Eberl verkündete jüngst bei, dass er die Trainersuche liebend gerne im April abgeschlossen haben würde – das würde wiederum zu Nagelsmanns Überlegungen, vor der Euro Ruhe zu haben, passen.soll es schon mehrmals einen Austausch zwischen Eberl und der Nagelsmann-Seite gegeben habe

FC Bayern München sucht Nachfolger für Tuchel: Comeback von Julian Nagelsmann nicht ausgeschlossen

FC Bayern München diskutiert offenbar zwei Trainer-Comeback-Szenarien: Julian Nagelsmann und Hansi Flick im Gespräch

