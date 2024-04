Julian Kania erhält Goldenen Schuh von der UEFA

Der 22-jährige Nachwuchsspieler des FCN hat im Nürnberger Max-Morlock-Stadion einen Preis von der Europäischen Fußball-Union UEFA für seine sportlichen Leistungen überreicht bekommen. Julian Kania vom 1. FC Nürnberg ist von der Europäischen Fußball-Union UEFA mit dem Goldenen Schuh für den besten Torschützen der Endrunde um den UEFA Regions‘ Cup 2023 ausgezeichnet worden.

Der Angreifer, der vor Jahresfrist noch das Trikot des Bayernligisten TSV Schwaben Augsburg getragen hatte, war bei der "Europameisterschaft der Amateure" in Spanien für die Auswahl des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) im Einsatz und holte die Bronzemedaille in den Freistaat. Der 22-Jährige nutzte den bedeutendsten kontinentalen Amateurwettbewerb auch, um auf sich aufmerksam zu machen – heute spielt er für den 1. FC Nürnberg und debütierte bereits in der Zweiten Lig

