Julia Garner soll Silver Surfer in "Fantastic Four"-Reboot spielen

Ein geplantes " Fantastic Four "- Reboot hat einen weiteren wichtigen Charakter gefunden. Julia Garner soll Silver Surfer spielen. Zahlreiche Serienstars sollen mit einer neuen "The Fantastic Four "-Verfilmung der Marvel Studios dem alteingesessenen Superhelden -Team zu neuem Glanz auf der Kinoleinwand verhelfen. Auch eine weitere Rolle wird offenbar hochkarätig mit einer bekannten Seriendarstellerin besetzt.

Garner, 49, unter anderem bekannt aus "Game of Thrones" und "The Last of Us", ist nicht nur einer der in den letzten Jahren angesagtesten Hollywood-Stars, er spielt auch. Zur Handlung des neuen Films ist noch nichts bekannt. Laut des Branchenmagazins gibt es jedoch Gerüchte, dass das Reboot in den 1960ern spielen soll - in dem Jahrzehnt, in dem die Superheldentruppe erstmals ihren Auftritt hatte. Für das Drehbuch ist demnach Eric Pearson, 39, verantwortlich, der unter anderem auch schon das Skript zu "Black Widow" aus dem Jahr 2021 geschrieben hat

