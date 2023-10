Jules Bianchi: Keine Verlegung in Schumacher-Klinik

Unlängst geisterte durchs Internet: Der schwer hirnverletzte Jules Bianchi werde möglicherweise schon bald in die gleiche Klink verlegt, wo im vergangenen Winter Michael Schumacher nach seinem Skiunfall behandelt wurde. Je nach Quelle war von der Klinik in Grenoble oder einer Reha in Lausanne die Rede. Die Familie des verletzten Marussia-Piloten hat diese Gerüchte nun beendet.

«Jules kämpft. Entgegen anderslautenden Berichten, geht dieser Kampf hier in Yokkaichi weiter. Wir nehmen die Entwicklung Schritt um Schritt.» «Wir schätzen sehr die Geduld und das Verständnis, die in diesen schweren Zeiten unserer Familie entgegengebracht werden. Wir trösten uns im Wissen, dass Jules im „Mie General Medical Center“ die bestmögliche Behandlung erhält. Die Ärzte hier stehen in ständigem Kontakt mit Neurochirurgen der Universität La Sapienza in Rom sowie mit Professor Gérard Saillant, dem Präsidenten der Medizinischen Kommission des Autoverbands FIA.

«Wir werden neu informieren, wenn wir es für angemessen halten. Bis dann – danke für alle die positiven Gedanken und die Gebete für Jules.»​Max Verstappen ist dreifacher Formel-1-Champion, nur fünf Piloten haben mehr Titel erobert in der Königsklasse. In der Wahnsinns-Saison 2023 hat der Niederländer ein neues Niveau erreicht. headtopics.com

