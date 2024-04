Die Grasberg er Jugendrotkreuz -Gruppe ' Torfpiraten ' steht vor dem Aus. Das Team der vier Ehrenamtlichen hat wegen eines erneut anstehenden Umzug s der Gruppe hingeschmissen. Seit einigen Monaten nutzen die ' Torfpiraten ' einen Raum im ehemaligen Feuerwehrhaus am Wiesendamm. Nun soll die Gruppe ins Untergeschoss ziehen, daraufhin haben die Ehrenamtlichen hingeschmissen. Die beiden Jugendrotkreuz gruppen in Grasberg und Osterholz-Scharmbeck lösen sich vermutlich auf.

Das bestätigte Nadine Majonek auf Nachfrage der WÜMME-ZEITUNG. Zu Beginn der vergangenen Woche war sie von ihrem Amt als Kreisleiterin des Jugendrotkreuzes und damit Verantwortliche für die beiden Gruppen zurückgetreten. Die Osterholzer Gruppe werde nicht weitergeführt, weil sich die langjährige Gruppenleiterin in den Ruhestand verabschiedet habe

