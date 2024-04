Jugendlicher stirbt bei Unfall mit Wohnanhänger im Wald

Eine Gruppe von Jugendliche n fährt nachts in einem Wald in einem Wohnanhänger mit - gezogen von einem Klein-Lkw. Es kommt zu einem Unfall . Eine Gruppe von jungen Menschen ist in einem Wald bei Reichertshausen in Oberbayern mit einem Wohnanhänger verunglückt und ein 16 Jahre alter Jugendliche r ist dabei gestorben.

Ein 15 Jahre alter Junge aus Ilmmünster zog nach ersten Erkenntnissen den Wohnanhänger mit einem Klein-Lkw - einem Unimog, als das Gespann aus zunächst unbekannter Ursache in einer Kurve vom Waldweg abkam und gegen einen Baum prallte, wie die Polizei am Samstag mitteilte. In dem Wohnanhänger waren nach Angaben eines Polizeisprechers sechs Jugendliche sowie ein junger Erwachsener im Alter von 15 bis 21 Jahren. Der 16-Jährige ist dabei ersten Vermutungen der Polizei zufolge aus dem Wohnanhänger herausgeschleudert worde

Unfall Jugendliche Wald Wohnanhänger Oberbayern

Jugendlicher stirbt bei Unfall mit Wohnanhänger in Oberbayern

Eine Gruppe von Jugendlichen ist in einem Wald bei Reichertshausen in Oberbayern mit einem Wohnanhänger verunglückt und einer der Teenager ist dabei gestorben. Ein 15 Jahre alter Junge aus Ilmmünster zog den Wohnanhänger mit einem Klein-Lkw - einem Unimog, als das Gespann aus zunächst unbekannter Ursache einen Unfall hatte.

