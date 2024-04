Jugendlicher in Neumarkt festgenommen

Der Jugendliche soll dabei gewesen sein, als eine Gruppe von Jugendlichen einen 15-Jährigen im LGS-Park angegriffen und verletzt hat. Symbolbild: Karl-Josef Hildenbrand/dpa Ermittlungserfolg für die Neumarkter Polizei: Sie hat einen Jugendlichen dingfest gemacht, der seit Dezember 2023 sein Unwesen in Neumarkt getrieben hat. Er soll dabei gewesen sein, als eine Gruppe von Jugendlichen einen 15-Jährigen im LGS-Park angegriffen und verletzt hat.

Außerdem hat er einen Einbruch und einen versuchten Einbruch zugegeben. Gegen den jungen Mann wurde ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Fall des Diebstahls und wegen Körperverletzung eingeleitet.Neben dem 16-Jährigen ist im Fall des Angriffs im LGS-Park ein weiterer Jugendlicher (16) aus einer südlichen Landkreisgemeinde dringend tatverdächti

