Jugendlicher bei Skatepark-Unfall schwer verletzt

Ein Freund eilte ihm zu Hilfe und wählte den Notruf. Der 16-Jährige erlitt bei dem Sturz trotz Helm schwere Verletzungen. Hof - Ein Besuch auf dem Skatepark endet für einen Jugendlichen in Oberfranken mit schweren Verletzungen. Als er mit seinem Rad einen Sprung ausführt, schlägt er mit dem Kopf voran auf den Asphalt auf.Ein 16-jähriger Junge erlitt bei einem Sturz mit seinem Fahrrad in einem Skatepark in Hof, Oberfranken, schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen.

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag, 5. April, als der Jugendliche wahrscheinlich einen Sprung in einer Steilkurve versuchte und dabei mit dem Kopf zuerst auf den Asphalt prallte, so die Polizei am Samstag.Ein Freund eilte demnach zu Hilfe und setzte den Notruf ab Der verletzte 16-Jährige wurde in ein Krankenhaus transportiert. Laut Polizeiangaben trug er einen Schutzhelm und war auf dem Skatepark mit einem sogenannten „Dirtbike“ unterwegs - einem kleinen und wendigen Mountainbik

Skatepark Unfall Jugendlicher Verletzungen Fahrrad

