Jugendliche nach tödlichem Zugunglück gesucht

Am späten Donnerstagnachmittag (4. April) geht bei der Polizei in Neumarkt in der Oberpfalz ein Notruf ein: Eine Person wurde gegen 17.15 Uhr von einem Güterzug erfasst und starb. Doch nicht alles deutet auf einen Unfall hin. Polizei fahndet nach drei Personen Einen Suizid schließt die Polizei nach aktuellem Ermittlungsstand aus. Sie hat einen anderen Verdacht: Zum Zeitpunkt des Unfalls sollen sich drei junge Männer in der Nähe der Gleise aufgehalten haben.

Ob sie etwas mit dem Tod der Person zu tun haben, ist aktuell unklar. Die Polizei fahndet mit einem Großaufgebot nach ihnen. Bei der getöteten Person handelt es sich nach ersten Erkenntnissen um einen erwachsenen Mann.Das Opfer habe auf den Gleisen gelegen, als ein Güterzug gegen 17.15 Uhr den Körper erfasst habe. Es sei unklar, ob die Person zu diesem Zeitpunkt bei Bewusstsein gewesen sei, sagte der Polizeisprecher. „Es kann momentan alles sei

Zugunglück Polizei Fahndung Jugendliche Gleise

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



RTL_com / 🏆 101. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Neumarkt in der Oberpfalz: Person von Zug erfasst - Polizei sucht drei JugendlicheDie Krisenintervention und Notfallseelsorge bieten Unterstützung in Momenten, die außerhalb der alltäglichen Realität der Betroffenen liegen, wie bei schweren Trauerfällen. Ziel ist es, das Erlebte in die Biografie der Betroffenen zu integrieren, um langfristige psychische Belastungen oder Traumatisierungen zu vermeiden.

Herkunft: bgland24 - 🏆 102. / 51 Weiterlesen »

Neumarkt in der Oberpfalz: Person von Zug erfasst - Polizei sucht drei JugendlicheDie Krisenintervention und Notfallseelsorge bieten Unterstützung in Momenten, die außerhalb der alltäglichen Realität der Betroffenen liegen, wie bei schweren Trauerfällen. Ziel ist es, das Erlebte in die Biografie der Betroffenen zu integrieren, um langfristige psychische Belastungen oder Traumatisierungen zu vermeiden.

Herkunft: innsalzach24 - 🏆 70. / 59 Weiterlesen »

Neumarkt in der Oberpfalz: Person von Zug erfasst - Polizei sucht drei JugendlicheDie Krisenintervention und Notfallseelsorge bieten Unterstützung in Momenten, die außerhalb der alltäglichen Realität der Betroffenen liegen, wie bei schweren Trauerfällen. Ziel ist es, das Erlebte in die Biografie der Betroffenen zu integrieren, um langfristige psychische Belastungen oder Traumatisierungen zu vermeiden.

Herkunft: chiemgau24 - 🏆 50. / 63 Weiterlesen »

Neumarkt in der Oberpfalz: Person von Zug erfasst - Polizei sucht drei JugendlicheDie Krisenintervention und Notfallseelsorge bieten Unterstützung in Momenten, die außerhalb der alltäglichen Realität der Betroffenen liegen, wie bei schweren Trauerfällen. Ziel ist es, das Erlebte in die Biografie der Betroffenen zu integrieren, um langfristige psychische Belastungen oder Traumatisierungen zu vermeiden.

Herkunft: rosenheim24 - 🏆 104. / 51 Weiterlesen »

Neumarkt: Mann von Güterzug erfasst – Polizei sucht drei JugendlicheEine Person wurde gegen 17.15 Uhr von einem Güterzug erfasst und starb. Doch nicht alles deutet auf einen Unfall hin.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »

Neumarkt: Mann von Zug erfasst – Polizei sucht drei JugendlicheEine Person wurde gegen 17.15 Uhr von einem Güterzug erfasst und starb. Doch nicht alles deutet auf einen Unfall hin.

Herkunft: RTL_com - 🏆 101. / 51 Weiterlesen »