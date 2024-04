Jugendliche campen vor Laden für 6pm-Kleidung in Düsseldorf

Hunderte Jugendliche sind am Samstag nach Düsseldorf gekommen, um Jogginghosen und Pullover des Labels 6pm zu kaufen. Einige haben tagelang vor dem Laden übernachtet. Hat es sich gelohnt? Murad sitzt ermattet in seinem Campingstuhl, neben ihm eine prall gefüllte schwarze Tüte. Für die ist er aus Aachen nach Scharen von Jugendliche n sind gekommen, um die neue Kollektion der Streetwear-Marke 6pm im Jades-Store an der Heinrich-Heine-Allee zu kaufen.

Nicht nur aus NRW, auch Fans aus Berlin, München und Frankfurt reisten an, um sich in die Schlange zu stellen Als am Samstag um 11 Uhr dann der Pop-up-Store öffnete, war Murad der achte, der den Laden betreten durfte. Und, hat es sich gelohnt? „Auf jeden Fall“, sagt Murad. Weil er zu den ersten zehn Kunden gehörte, wurde er mit einem Pullover und einem 200-Euro-Gutschein belohnt – von dem hat er sich einen ebenso teuren Tracksuit gekauft, bestehend aus Jogginghose und Hoodie, beides schwarz. Die Nächte waren kalt und anstrengend, sagt Mura

