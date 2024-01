Jugend- und Familienministerkonferenz beschließt Maßnahmen zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen

Klare Signale für eine gesellschaftliche Stärkung von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien sendet die Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) der Länder aus. Bei ihrer Tagung am 25. und 26. Mai 2023 in Potsdam beschloss sie ein gemeinsames Vorgehen mit Bundesfamilienministerin Lisa Paus bei der Fachkräftesicherung für Kitas, Jugendarbeit und stationären Hilfe-Einrichtungen sowie bei der Einführung einer Kindergrundsicherung.

Darüber hinaus sprachen sich die Ministerinnen und Minister sowie Senatorinnen und Senatoren der Länder im Leitantrag „MitWirkung“ für eine noch intensivere demokratische Teilhabe von Kindern und Jugendlichen auf allen Ebenen – Bund, Länder und Kommunen – aus.„Die JFMK in Potsdam hat eindeutige Gewinner: Kinder und Jugendliche! Ihre Mitwirkungsrechte und -möglichkeiten wollen Bund und Länder auf allen Ebenen und in allen Bereichen weiter stärken. Außerdem haben wir die Gespräche über die Fachkräftesicherung in Kitas, Jugendclubs, stationären Einrichtungen oder Schulsozialarbeit intensiv fortgesetz





Alarmierende Zahlen: Jedes 13. Kind in Deutschland aus Familie genommenIm Durchschnitt muss in Deutschland alle 13 Minuten ein Kind zu seinem eigenen Schutz aus seiner Familie genommen werden. In den meisten Fällen wegen akuter Gefährdung oder Vernachlässigung. Allein 2022 gab es in Deutschland 37.880 Inobhutnahmen. Weitere 62.279 Kinder und Jugendliche waren 2022 in ihrem Wohl gefährdet, wovon 59 Prozent der gefährdeten Kinder und Jugendlichen Zeichen einer Vernachlässigung aufwiesen.

Familiennewsletter zu Weihnachten: Als meine Tochter Rudolf, das Rentier, sahWeihnachten mit kleinen Kindern ist toll. Sie werden von der Magie voll in ihren Bann gezogen. Aber auch mit meinen Teenager-Töchtern ist es eine ganz besondere Zeit, die ich nicht missen möchte.

Begegnungscafé in Volkach unterstützt ukrainische EinwandererEin großer, heller Raum im Pfarrheim Volkach. Die Tische stehen in U-Form. An einer Wand ein Buffet: Kaffee, selbstgebackener Kuchen. An den Tischen sitzen ältere Menschen aus Volkach, vier Männer spielen Karten. Mit dabei sind aber auch Menschen aus der Ukraine, die jetzt hier wohnen. Menschen wie Olha. Sie kam letztes Jahr im April nach Deutschland.Olha kam mit ihren beiden Kindern und ihrer Mutter nach Volkach. Ihre Tochter geht schon in die Krippe, erzählt sie, ihre Mutter arbeitet in einem Volkacher Restaurant und sie und ihr Sohn besuchen Integrationskurse. Das Interview mit BR24 macht Olha auf Deutsch. Hinter dem Begegnungscafé steckt der Helferkreis Volkach. Seit Olha nach Volkach gekommen ist, unterstützt sie auch der Helferkreis. "Sie helfen uns beim Wohnung suchen zum Beispiel, mit der Kleidung, erklären viele Dokumente und Papiere" und helfen dann auch die Papiere auszufüllen

Kinderkrankentage: Anspruch und Regelungen für berufstätige ElternIst der Nachwuchs krank, heißt das für berufstätige Eltern oft auch: Sie können nicht zur Arbeit gehen. Beschäftigte können aber, „wenn das Kind eine nicht längere Zeitspanne als fünf Tage krank ist“, eine bezahlte Freistellung vom Job beanspruchen. Allerdings nur, wenn die Anwendung des Paragrafen 616 BGB nicht vertraglich ausgeschlossen wurde, erklärt die Kölner Fachanwältin für Arbeitsrecht Nathalie Oberthür. Und dieser Ausschluss ist grundsätzlich durchaus möglich. Werden sie nicht bezahlt freigestellt, haben Eltern allerdings einen Anspruch auf unbezahlte Freistellung, wenn ihr Kind krank ist: die sogenannten Kinderkrankentage. Gesetzlich versicherte Eltern erhalten zum Ausgleich ihres Verdienstausfalls dann Kinderkrankengeld. Doch wie funktioniert das eigentlich? Antworten auf die wichtigsten Fragen. Wie viele Kinderkrankentage stehen Eltern zu? Bis Ende 2023 können gesetzlich krankenversicherte Eltern je Kind für 30 Arbeitstage Kinderkrankengeld beantragen, bei mehreren Kindern für nicht mehr als insgesamt 65 Arbeitstage

Herzogin Sophie: Das sagen Royal-Fans zum Auftritt von Sohn James in SandringhamMarie Ducruet teilt Impressionen ihrer Geburtstagsparty +++ Peter Phillips fehlte beim Spaziergang in Sandringham.

Wintersport 2023: Loch und Berreiter gewinnen deutsche Meistertitel​Dritter Weltcup, dritter Sieg: Snowboarderin Ramona Hofmeister hat ihrer makellose Saison fortgesetzt und auch das Rennen im schweizerischen Davos gewonnen. In unserem Wintersport-Telegramm halten wir Sie über alles Wichtige auf dem Laufenden.

