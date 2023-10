Judentum in Deutschland: Wie können wir jüdisches Leben schützen?

Juden in Deutschland werden bedroht und angegriffen. Jetzt gilt: Sie brauchen Solidarität – und den klaren Schutz durch den Rechtsstaat.

Die Angreifer kamen aus dem Hinterhalt, trainiert und vorbereitet. Der eine setzte zum Sprung an, um mit den Füßen voran den Kopf einer zu treffen, die gerade eine Israelfahne zusammenfaltete. Der andere hielt mit seiner Handykamera drauf.

